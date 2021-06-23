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تركيا توجه صفعة جديدة لإعلامي الإخوان على أراضيها

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الأربعاء، 23-06-2021 09:50 م

طالبت السلطات التركية، إعلاميين تابعين للإخوان، بالتوقف عن نشاطهم الإعلامي من داخل تركيا.
وحسب "عربي 21"، يأتي الطلب التركي لمقدمي البرامج التلفزيونية التي يتأثر بها البعض في مصر، وسط استمرار المباحثات بين القاهرة وأنقرة، بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة للملفات الإقليمية، والوصول إلى مصالحة تنهي سنوات من التوتر الذي شاب العلاقات بين القاهرة وأنقرة.
وفي وقت سابق، الأربعاء، قالت مصادر مصرية مطلعة لـ"عربي21"، الأربعاء، إن وفدا رفيعا من الخارجية سيزور قريبا العاصمة التركية أنقرة لمتابعة المفاوضات الجارية بين البلدين.
وأضافت المصادر، أن الوفد سيتابع مناقشة القضايا المشتركة، وأهمها ليبيا وترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط وتطبيع العلاقات بين البلدين.
وكان وفد من الخارجية التركية قد زار القاهرة في الخامس من مايو الماضي بدعوة من مصر، حيث عقد الوفد مع نظرائه المصريين مباحثات وصفت "بالاستكشافية".
وفي أول تطبيق للتعليمات الجديدة، أعلن المذيع معتز مطر،  وقف بث برنامجه على مواقع التواصل الاجتماعي بطلب من السلطات التركية.
وقال في فيديو بثه على صفحته على مواقع التواصل قبل ذلك، إنه رحل وفريقه رسميا من الفضائية، مضيفا بالقول: "بعد 7 سنوات نحمل عصانا ونرحل".
‏وقال "تحياتي لكل زملائي جميعاً وسأفتقدهم، رحلت وفريق برنامجي من قناة الشرق.. ماذا بعد؟"
 

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