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تركيا تُمهل معتز مطر شهرًا لمغادرة أراضيها

معتز-مطر
معتز مطر
Native
السبت، 05-06-2021 03:23 م
أعلن الإعلامي "الهارب" معتز مطر، رحيله عن فضائية "الشرق" التي تبث من اسطنبول بتركيا.

وقال في فيديو بثه على صفحته على مواقع التواصل، مساء الجمعة، إنه رحل وفريقه رسميا من الفضائية، مضيفا بالقول: "بعد 7 سنوات نحمل عصانا ونرحل".

‏وقال "تحياتي لكل زملائي جميعاً وسأفتقدهم، رحلت وفريق برنامجي من قناة الشرق.. ماذا بعد؟"

ولم يعلن المذيع وجهته الإعلامية القادمة، وهل سيبقى في تركيا أم لا؟ لكن موقع "للعربية.نت" نقلت عن مصادر، أن إدارة القناة رفضت استمرار برنامج المذيع بنفس سياسته القديمة التي تنتقد السلطات المصرية، التزاما بتعليمات السلطات التركية بتخفيف حدة الخطاب الإعلامي ضد مصر .

وكشفت المصادر أن معتز مطر قد يغادر تركيا خلال شهر من الآن، بعدما تلقى وعودا من قيادات إخوانية بتوفير منصة إعلامية خارج تركيا يطل منها على مشاهديه.

وكانت السلطات التركية قد طلبت تقييد فضائيات الإخوان، التي تبث من إسطنبول ومنع انتقادها لمصر، على خلفية التودد للنظام في مصر، ومحاولة التقرب معها.

وفي مارس الماضي، بث معتز مطر فيديو على صفحته على مواقع التواصل كشف فيه نيته الرحيل، ومغادرة الأراضي التركية.

و أعرب مطر عن احترامه لرغبة أنقرة في التقارب مع مصر، معلنا أنه قد يتوجه إلى بريطانيا أو كندا أو البرازيل أو إفريقيا في حالة صدر قرار نهائي بترحيل إعلاميي الإخوان وقادتهم أو إغلاق فضائياتهم.

 

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