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تركيا تصدر بيانًا رسميًا للتعليق على المصالحة مع قطر

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي
 
الأربعاء، 06-01-2021 02:33 م المصريون


في أول تعليق بعد المصالحة التي تمت بين السعو دية وقطر والمنتظر أن تشمل باقي دول المقاطعة مصر والإمارات والبحرين، بعد الاتفاق على بنود الاتفاقية، أشادت تركيا بنتائج القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت أمس الثلاثاء في مدينة العلا وتوجت بالاتفاق على استئناف العلاقات المقطوعة منذ عام 2017 بين قطر وجيرانها.
ورحبت الخارجية التركية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء بـ”إظهار الإرادة المشتركة لحل النزاع الخليجي وإعلان عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر”، مبدية أملها في أن يفضي “بيان العلا” الذي تم تبنيه في ختام القمة بين دول مجلس التعاون ومصر إلى حل نهائي للصراع.
وتابعت: “بالتزامن مع استعادة الثقة بين دول الخليج، نعلن عن استعدادنا لبذل الجهود من أجل تعزيز تعاوننا المؤسسي مع دول مجلس التعاون الخليجي الذي تعد تركيا شريكة استراتيجية له”.
 

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