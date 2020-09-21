تركيا.. أكثر من 17000 إصابة بكورونا فى 24 ساعة

الإثنين، 21-09-2020
09:40 م
الطيب حسين
سجلت ا
لسلطا
ت ا
لتركية ا
ليوم ا
لا
ثنين 1743 إصا
بة جديدة بفيروس كورونا
و68 وفا
ة خلا
ل ا
ليوم ا
لأخير.
وأشا
رت وزا
رة ا
لصحة إلى أن إجما
لي عدد ا
لمصا
بين بفيروس كورونا
بلغ 304 آلا
ف و610 أشخا
ص، وحصيلة ا
لوفيا
ت 7574 حا
لة.
وأضا
فت ا
لوزا
رة أن إجما
لي عدد ا
لمتعا
فين من ا
لفيروس بلغ 268 ألف و435 شخصا
بعد شفا
ء 1202 مريض خلا
ل ا
ليوم ا
لأخير.
وتشهد تركيا
في ا
لفترة ا
لأخيرة ا
رتفا
عا
في عدد ا
لمصا
بين بفيروس كورونا
. وقد بلغ عدد ا
لمصا
بين ا
لجدد أمس ا
لأحد 1519 شخصا
.
وكا
ن وزير ا
لصحة ا
لتركي فخر ا
لدين قوجة قد أعلن عن وصول تركيا
إلى ا
لذروة ا
لثا
نية لتفشي ا
لفيروس.