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تركيا.. أكثر من 17000 إصابة بكورونا فى 24 ساعة

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تركيا.. أكثر من 17000 إصابة بكورونا فى 24 ساعة
الإثنين، 21-09-2020 09:40 م الطيب حسين
سجلت السلطات التركية اليوم الاثنين 1743 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة خلال اليوم الأخير.


وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 304 آلاف و610 أشخاص، وحصيلة الوفيات 7574 حالة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 268 ألف و435 شخصا بعد شفاء 1202 مريض خلال اليوم الأخير.

وتشهد تركيا في الفترة الأخيرة ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا. وقد بلغ عدد المصابين الجدد أمس الأحد 1519 شخصا.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قد أعلن عن وصول تركيا إلى الذروة الثانية لتفشي الفيروس.

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