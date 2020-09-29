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ترشيح «إيفانكا» لمنصب نائب الرئيس.. ماذا قال «ترامب»؟

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ترامب وابنته إيفانكا
 
الثلاثاء، 29-09-2020 04:15 م فتحي مجدي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير حول أنه كان يعتزم ترشيح ابنته إيفانكا ترامب نائبة له في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2016 بأنها "سخيفة".

وكتب ترامب عبر حسابه في موقع "تويتر" قائلاً: "الآن Fake NewsCNN تبلغ في الواقع أنني أردت أن تعمل ابنتي، إيفانكا، معي كنائبة للرئيس في انتخابات 2016"، واصفًا الأمر بأنه "خطأ وسخيف تمامًا. هؤلاء الناس مرضى!".

وكانت شبكة (CNN) أشارت إلى أن ترامب كان يخطط لتكون ابنته إيفانكا ترامب نائب له في الانتخابات الرئاسية الماضية بناءً على تقارير سابقة نشرتها وكالة "بلومبيرج نيوز" وصحيفة "واشنطن بوست".

واستشهدت التقارير بمعلومات واردة في كتاب جديد بعنوان "اللعبة الشريرة" صدر في 13 أكتوبر من قبل نائب مدير حملة ترامب السابق ريك جيتس.

وفقًا لكتاب جيتس، كان كبار مساعدي الحملة الانتخابية في يونيو 2016 يفكرون في من يجب أن يختاره ترامب، ثم المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض، لمنصب نائب الرئيس.

وأضاف: "أعتقد أنه ينبغي أن تكون إيفانكا. ماذا عن إيفانكا بصفتها نائب الرئيس الخاص بي؟، حيث سأل ترامب المجموعة"، واصفًا إياها بأنها "ذكية، جميلة، وسيحبها الناس!".

ويزعم جيتس أن ترامب واصل الضغط من أجل ابنته الكبرى، التي كانت آنذاك مديرة تنفيذية في شركة أزياء، للترشح لمنصب نائب الرئيس، بدلاً من حاكم ولاية إنديانا آنذاك مايك بنس، حتى بعد أن قام فريق الحملة الانتخابية باستطلاع الفكرة مرتين.

وضعت إيفانكا ترامب أخيرًا حدًا للتكهنات عندما أخبرت والدها أنها لن تكون فكرة جيدة. ونفت حملة ترامب القصة عند نشرها لأول مرة الأسبوع الماضي.

وقال تيم مورتو، مدير الاتصالات في الحملة: "هذا ليس صحيحًا ولم يكن هناك مثل هذا الاستطلاع".

إيفانكا ترامب، مثل زوجها جاريد كوشنر، كلاهما من كبار مساعدي البيت الأبيض، وكانت الابنة الكبرى تلعب دورًا رئيسيًا في حملة والدها لعام 2020.

واعترف جيتس، وهو مساعد لرئيس الحملة السابق بول مانافورت، في فبراير 2018 بالكذب على المحققين الفيدراليين بشأن عمل الضغط الذي قام به هو ومانافورت مع أوكرانيا قبل الانضمام إلى حملة ترامب.

وحُكم عليه بالسجن 45 يومًا، لكن تم تعليق الحكم في أبريل بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

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