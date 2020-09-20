«ترامب» يهاجم مذيعًا شهيرًا بعد اعتذاره لـ «نانسي المجنونة»

الأحد، 20-09-2020
05:02 م
فتحي مجدي
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الأحد، هجومه على جيم كريمر
بعد أن اعتذر مذيع قناة (CNBC) عن وصف رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي
بـ "نانسي المجنونة" خلال مقابلة الأسبوع الماضي.
وكتب ترامب
عبر حسابه في موقع "تويتر": "جيم، في وقت متأخر لاستعادتها. ابق مع الحقيقة، لا قوادة!".
وكان كريمر أطلق على بيلوسي وصف "نانسي المجنونة" ، وهو أحد الألقاب المفضلة للرئيس بالنسبة لديمقراطي كاليفورنيا، عندما كان يجري مقابلة معها حول خطة تحفيز فيروس كورونا المستجد المتوقفة في الكونجرس.
لكن كريمر أكد في وقت لاحق أنه استخدم هذه العبارة للتعبير عن "مدى فظاعة استخدام الرئيس (دونالد ترمب) لهذا الوصف"، عندما يتحدث عن رئيس مجلس النواب الديمقراطية.
وقال المذيع: "في وقت سابق اليوم، عندما تحدثت إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي
في برنامج Squawk on the Street ، أدليت بتعليق غبي جدًا. "لقد كانت خدعة لإثارة وجهة نظر بشأن اللهجة القاسية للمفاوضات في واشنطن، لكنها فشلت تمامًا وأنا أعتذر عن ذلك".
وأشار كريمر إلى أن لديه "قدرًا لا يُصدق من الاحترام" لبيلوسي والمنصب الذي تشغله.
وردت بيلوسي وهي تضحك: "لكنك قلتها!"، فرد المذيع: "أنت تعرفين ما كنت أعنيه"، وقالت بيلوسي: "أعرف ما تقصده" قبل أن تهاجم ترمب لإطلاقه هذا اللقب عليها.
لكن ترامب
هاجم كريمر بسبب اعتذاره عن هذا الوصف. وقال له: "جيم، أنت لم ترتكب خطأ. هذا صحيح، ولهذا قلته. لا قوادة!".