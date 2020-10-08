ترامب يعلن توفير عقار كورونا مجانًا للمواطنين

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ترامب
كورونا
 
الخميس، 08-10-2020 07:13 م أحمد سالم
نشرت قناة «العربية» تقريرا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث إنه بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض ،أشاد بالعقارين اللذين تلقاهما في مستشفى "والتر ريد" لعلاجه من فيروس كورونا.

وأكد التقرير أن العقارين هما «ريجينيرون» و عقار مشابه من "إيلاي ليلي".

ومن جانبه قال ترامب "شعرت بتحسن منذ 3 أيام كما أشعر الآن، أرت أن أعلمكم أن لدينا «ريجينرون» و عقارا مشابها من "إيلاي ليلي" و هما في طور الإنتاج  و نحاول الحصول عليهما بشكل عاجل و تمت الموافقة عليهما و قمت بإعطاء الموافقة".

وذكر التقرير أن الرئيس الأمريكي اعتبر إصابته بفيروس كورونا نعمة من الله و تعهد بتوفير العلاج الذي استخدمه مجانا للمواطنين.
 

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