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تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

ذهب
ذهب
 
الجمعة، 20-11-2020 09:53 م أحمد سالم
واصل سعر اوقية الذهب انخفاضها لليوم الثاني على التوالي في بورصة المعادن العالمية اليوم الجمعة ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 20-11-2020، بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة في مصر.

وشهد سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، تراجعا بنحو جنيها حيث بلغ سعر الذهب في مصر، عيار 21 اليوم، 814 جنيهًا، مقارنة پاسعاره أمس التى سجلت 815 جنيها بدون مصنعية.


ونرصد في التقرير التالي أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20-11-2020.

سعر جرام الذهب عيار 24 (930 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الصباحية 930 جنيهًا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 (814 جنيهًا)

تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 814 جنيهًا للجرام وهو الأكثر طلبا ومبيعا.

سعر جرام الذهب جرام عيار 18 (697جنيهات)

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 703 جنيهات فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.
الجنيه الذهب (6512 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6512 جنيها، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وشهد سعر أوقية الذهب هبوطا خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 1864 دولارا.
 

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