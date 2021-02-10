تراجع كبير في سعر الدولار أمام الجنيه

الأربعاء، 10-02-2021
09:42 م
الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه
تراجعًا كبيرًا في أكثر من بنك خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء مقارنة بيوم أمس.
وتراجع الدولار
3 قروش ببنك كريدي أجريكول حيث سجل 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع
كما تراجع في البنك العربي الأفريقي 3 قروش مسجلًا 15.61 للشراء و 15.71 للبيع.
وفي بنك قناة السويس تراجع سعر الدولار
قرشا واحدا حيث بلغ 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
وفي بنك القاهرة ظل السعر ثابتًا عند عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار
ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والبركة، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
كما استقر في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.