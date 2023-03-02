تراجع كبير في أسعار الدواجن والبانيه اليوم





هبطت أسعار الدواجن اليوم الخميس في المحلات بعد تراجع سعر الكيلو في المزرعة إلى نحو 86 جنيها و 69 جنيها بعدما وصل إلى 80 جنيها الأيام الماضية.

أسعار الفراخ اليوم

وهبطت أسعار الدواجن اليوم في المحلات لتسجل نحو 71 جنيها وحتى 78 جنيها في بعض الأماكن للمستهلكين، بتراجع نحو 24 جنيها من أعلى سعر قبل أيام قليلة وهو 95 جنيها، بعد إعلان الدولة طرح آلاف الأطنان من الدواجن البرازيلي المجمدة.

تراجع أسعار البانيه اليوم

وسجل سعر كيلو البانيه للمستهلكين في المحلات اليوم بداية من 160 جنيها وحتى 175 جنيها، بعدما وصل إلى 210 جنيهات قبل أيام بتراجع قدره نحو 50 جنيها في الكيلو الواحد.

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 67 -68 جنيهًا في المزرعة، و69 جنيهًا وقد يصل إلى 78 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 106-115 جنيهات للكيلو.

الدواجن الساسو: 110- 120 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ في المحلات

الأوراك: بين 81- 87 جنيها للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 160- 175 جنيها للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 105 جنيهات للكيلو.

سعر الأجنحة : 55-65 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 40-45 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 65-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وكانت الحكومة كشفت قبل أيام عن استيراد آلاف الأطنان من الدواجن المجمدة من البرازيل، ما أدى إلى تراجع أسعار الدواجن الحية، وجاءت أسعار الفراخ المجمدة كالتالي في المجمعات الاستهلاكية :

*سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام .

*سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيها.

*سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 20 : 21 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 15-16 جنيهًا.