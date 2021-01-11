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تراجع كبير آخر 3 أيام.. وزيرة الصحة تزف بشرى بشأن كورونا

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وزيرة الصحة
 
الإثنين، 11-01-2021 04:58 م محمد فضل

قالت وزيرة الصحة ، إن الأوضاع مستقرة بمستشفيات العزل فيما يخص توافر أنابيب الأكسجين، موضحة أن هناك  21 % انخفاضا في الإصابات ، وأن تردد حالات الاشتباه  على المستشفيات قل بنسبة  15 % ، وحجز الحالات في الرعاية المركزة قل بنسبة  8% متوسط ، وارتفع الشفاء 5 %  .
وأوضحت أن آخر 10 أيام شهدت انخفاضا ملحوظا في متوسط الحالات ، وال 3 أيام الأخيرة شهدت انخفاضا كبيرا .
وتابعت : " كان هناك تحديات في الفترة الأخيرة، ومشكلة نقص الأكسجين رصدت في آخر 3 أسابيع في العالم كله لان كل الحالات الداخلي توضع على الأكسجين لتحسين حالتها".
 

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