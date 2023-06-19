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تراجع غير مسبوق في سعر الأرز.. كم وصل الآن؟

تراجع غير مسبوق في سعر الأرز.. كم وصل الآن؟

2014_uncooked_Thai_glutinous_rice
الأرز
الإثنين، 19-06-2023 09:27 ص

 

 

شهدت أسعار الأرز تراجعا غير مسبوقا لأول مرة منذ شهور، إذ هبط سعر كيلو الأرز بمقدار نحو 15 جنيها من أعلى سعر.

وانخفض سعر طن أرز الشعير 7 آلاف جنيه، وطن الأرز الأبيض انخفض 8 آلاف جنيه، إذ تراجعت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» ، ليسجل سعر الطن 14000 جنيه، بعدما تخطى الـ 20 ألف في وقت سابق.

الارز الشعير

انخفضت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 13500 جنيه، مقارنة بـ 15.900 جنيه قبل 3 أيام.

 

وكشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في بيان صادر عن الغرفة أمس، إن أسعار كيلو الأرز الأبيض شهدت انخفاضا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

 

سعر كيلو الأرز اليوم

وكشف شحاتة أن سعر كيلو الأرز الأبيض يتراوح بين 20 و23 جنيها حاليا مقابل سعر يتراوح بين 30 و35 جنيها في ذروة الارتفاع.

20 جنيها

وكشف شحاته في بيان الغرفة ، أن سعر طن الأرز الشعير في الأسواق انخفض إلى بين 13 ألف و 14 ألف جنيه بعدما وصل إلى 20 ألف جنيه، كما انخفض سعر طن الأرز الأبيض إلى سعر يتراوح بين 18 و20 ألف جنيه للطن جملة.

 

سر تراجع الأرز

تراجعت أسعار الأرز نتيجة اقتراب موسم حصاد الأرز والمتبقي عليه حوالي شهرين، حسبما صرح خالد جلال رئيس شعبة الحبوب بالغرفة التجارية في البحيرة، ومع اقتراب الموسم الجديد، يقوم التجار بإخراج ما لديهم من كميات من الأرز الشعير المتبقية من الموسم الماضي، والمكدسة لدى البعض خاصة مع بدء زراعة أرز الموسم الجديد، والذي يبدأ حصاده  في أواخر شهر 8، مع سماح الحكومة لدخول الأرز المستورد الجديد.

 

 8 ملايين طن

وبحسب بيان شعبة الأرز في الغرفة، استعدادات موسم حصاد الأرز المحلي اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل  ، كانت أبرز أسباب هبوط الأرز بشكل كبير ، حيث من المتوقع الحصول على كميات من الأرز الشعير تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن ، بما يعادل من 3.5 مليون طن إلى 4 ملايين طن أرز أبيض.

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