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تراجع اصابات كورونا في الهند وتزايد رهيب في هذه الدولة

ارشيفية
ارشيفية
Native
الجمعة، 28-05-2021 02:26 م متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن تسجيل الإصابات بفيروس " كورونا" المستجد وصل إلي 170 مليون إصابة إلا أن الهند أصبحت تشهد تراجع في أعداد الإصابات اليومية ، لتصل إلي أقل مستوي لها منذ شهور.
وتجاوز عدد إصابات كورونا العالمية 168 مليون إصابة بينما ارتفعت أعداد الوفيات إلي أكثر من 3.6 مليون حالة ، حسب الإحصائية التي نشرته " رويترز " .
وما زالت الولايات المتحدة متصدرة أعداد الإصابات التي تجاوزت 33 مليون إصابة منها وفيات تجاوزت 592 ألف حالة .
و جاءت الهند في المرتبة الثانية من إعداد الإصابات التي تجاوزت 27 مليون إصابة منها وفيات تجاوزت 318 حالة .
 

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