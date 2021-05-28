تراجع اصابات كورونا في الهند وتزايد رهيب في هذه الدولة

الجمعة، 28-05-2021
02:26 م
متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن تسجيل الإصابات بفيروس "
كورونا" المستجد وصل إلي 170 مليون إصابة إلا أن الهند
أصبحت تشهد تراجع في
أعداد الإصابات اليومية ، لتصل إلي أقل مستوي لها منذ شهور.
وتجاوز عدد إصابات كورونا العالمية 168 مليون
إصابة بينما ارتفعت أعداد الوفيات إلي أكثر من 3.6 مليون حالة ، حسب الإحصائية
التي نشرته " رويترز " .
وما زالت الولايات المتحدة
متصدرة أعداد
الإصابات التي تجاوزت 33 مليون إصابة منها وفيات تجاوزت 592 ألف حالة .
و جاءت الهند
في المرتبة الثانية من إعداد
الإصابات التي تجاوزت 27 مليون إصابة منها وفيات تجاوزت 318 حالة .