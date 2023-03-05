الأحد 05 مارس 2023
توقيت مصر 12:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

في غيبوبة وتوقف قلبه.. آخر تطورات حالة ضحية كلب الإعلامية أميرة شنب

معالجة نفسية: مفيش حاجة اسمها اغتصاب زوجي.. اللي مش عايزة تقعد في بيت أهلها

شمس تفضح سعد الصغير بصور معها صادمة: "لما كان سعدية"

شاهد لحظة القبض على دبلوماسيين سعوديين في إحدى السفارات متلبسين

أنجلينا جولي تنشر صورة الحاجة زبيدة وسط إشادات عالمية.. فمن هي ابنة المنوفية؟

احذر أن تكون منهم.. اثنان لا يغفر الله لهما في ليلة النصف من شعبان

"صعبان علي نفسي".. نجم الزمالك يعرض التصالح مع شوبير: مستعد اعتذار

صاحبة أشهر أغنية لشهر رمضان.. وفاة الفنانة شريفة فاضل عن 85 عامًا

تراجعت 25 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم في المحلات

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2023.. وفي معارض «أهلاً رمضان»

ADS
 

تراجعت 25 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم في المحلات

الفراخ-3-1
فراخ
Native
Teads
الأحد، 05-03-2023 09:17 ص

 

سجلت أسعار الدواجن اليوم الأحد ، تراجعا للكيلو الواحد في المزرعة والمحلات مقارنة بأسعار أمس السبت، إذ تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء من 73 -74 في المزرعة ليبدأ اليوم من 70 جنيها للتسمين، وتباع في المحلات بداية من 72 وحتى 80 جنيها  بتراجع نحو 25 جنيها من أعلى سعر وهو 95 قبل عدة أيام، ، فيما سجل سعر الدواجن الأمهات 70 جنيها في المحلات.

 

سعر الفراخ اليوم

وهبطت أسعار الفراخ بشكل طفيف مقارنة بأسعار الأمس ، فيما تراجعت بقوة مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي والتي سجلت 95 جنيها في بعض المحلات، لتسجل اليوم في المحلات بداية من 72 وحتى 81 جنيها.

 

أسعار البانيه اليوم

وهبطت أسعار البانيه اليوم لتبدأ من 160 جنيها وحتى 175 جنيها بعد أن وصلت بالأمس لمتوسط 185 و190 جنيها في بعض المحلات.

 

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 70-72 جنيهًا في المزرعة،  وقد يصل إلى 81 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 105-125 جنيهات للكيلو.

الدواجن الساسو: 115- 125 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 80- 90 جنيها للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 160- 175 جنيها للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 120 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 06-66 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 40-47 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 70 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وطرحت الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم ، جاءت أسعارها كالتالي في المجمعات الاستهلاكية :

 

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام .

سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيها.

سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

 

 

إقرأ ايضا

631

في غيبوبة وتوقف قلبه.. آخر تطورات حالة ضحية كلب الإعلامية أميرة شنب

تنزيل

معالجة نفسية: مفيش حاجة اسمها اغتصاب زوجي.. اللي مش عايزة تقعد في بيت أهلها

cdn4.premiumread

شمس تفضح سعد الصغير بصور معها صادمة: "لما كان سعدية"

أخبار متعلقة

1873488_0

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

2030123_0

الكيلو تراجع 26 جنيهًا.. سعر الدواجن وكرتونة البيض اليوم

تربـية-الدواجن

تقترب من 100 جنيه للكيلو.. قفزة كبيرة في أسعار الدواجن اليوم

images-8-3

الحكومة تصدر قرارًا هامًا بشأن مزارع الدواجن

2023_2_6_12_42_7_253

مفاجأة في أسعار البيض والدواجن بعد أيام

أسعار-الدواجن

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم