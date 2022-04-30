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«تذكر قدرة الله عليك».. فيديو يثير غضب المصريين لاعتداء مُذل على حارس أمن

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السبت، 30-04-2022 11:49 ص

أثار، مقطع فيديو، متداول، يُظهر لحظات الاعتداء بالضرب والسحل على عنصر أمن مكلف بحراسة تجمع سكني في منطقة المعادي، ضجة كبيرة في مصر .
ووثقت كاميرات المراقبة، قيام أحد سكان التجمع بالاعتداء على عنصر أمن خاص مكلف بحراسة البوابة بالضرب المبرح والسحل، بسبب خلاف على إدخال عمال صيانة.
ووفقًا للتفاصيل، حدثت الواقعة، الخميس، عندما كانت هناك سيارة محملة بالعمال قادمة إلى شقة أحد السكان، وعند مرورهم ببوابة التجمع استوقفهم عنصر الأمن، وطلب منهم إبراز هويتهم، والاتصال بالساكن لمعرفة رقم العمارة ورقم الشقة المتجهين إليها.

إلا أن ساكن التجمع وصل إلى محل الواقعة خلال دقائق وانهال على عنصر الأمن بالضرب والسحل والسب.

وكشف عنصر الأمن المعتدى عليه، محمد مصطفى نوار، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنه يعمل في إحدى شركات الأمن الخاصة، ومساء الخميس وصل 4 من عمال الصيانة إلى التجمع السكني الذي يقوم بحراسته وطالبوا منه إدخالهم إلى شقة أحد السكان.
 

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