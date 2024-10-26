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تذكرتي تعلن إرشادات دخول مباراة الأهلي والعين: «لن يسمح بالدخول في هذه الحالات»

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السبت، 26-10-2024 02:18 م
اعلنت شركة تذكرتي الإرشادات التي على جماهير الأهلي الالتزام بها أمام العين الإماراتي يوم الثلاثاء القادم في بطولة إنتركونتينتال.

وكتبت الشركة عبر حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس» إرشادات حضور مباراة الأهلي والعين لتسهيل عملية دخول استاد القاهرة والتي جاءت على النحو التالي:

- الالتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة 2 ظهرًا لتسهيل عملية دخول الاستاد.

- لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي FAN ID الخاصة بك.

- لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي FAN ID لموسم 2024-25.

- عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة وبطاقة FAN ID الخاصة بك.

- ارتداء بطاقة تذكرتي FAN ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

- التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

- لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال.


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