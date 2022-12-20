تدهور وضع مادي ومشاكل في العمل.. 4 أبراج الأقل حظًا في 2023

الثلاثاء، 20-12-2022
08:29 ص
مع اقترابنا من توديع عام 2022 واستقبال 2023، يترقب المهتمون
بعالم الأبراج
معرفة حظوظهم في العام الجديد.
وفقا لموقعي "astrosage"
وtoday"، نذكر لكم الأبراج
الأقل حظا في بداية عام 2023
.
برج العقرب
تؤدي بعض المشاكل
في عملك إلى حدوث صراع في المنزل، يمكنك دائمًا طلب المساعدة من الآخرين.
برج الحمل
تمر ببعض الخلافات
مع شريكك، لذا عليك التحكم في انفعالاتك لكسب قلبه، واستقرار علاقتكما العاطفية.
برج الثور
يتدهور وضعك المالي،
وذلك بسبب زيادة النفقات وقد تصبح أكثر عرضة للأزمات المالية.
برج الجوزاء
سيكون بداية هذا
العام صعب على مولود هذا البرج صحيًا وماليًا، لأن كوكب( زحل) سيقترن بـ (كوكب الزهرة)
في منزلك الثامن ، إضافة إلى سيتراجع كوكب المريخ في منزلك الثاني عشر.