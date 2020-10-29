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تدهور صحة تركي آل الشيخ بشكل مفاجئ يؤجل عودته للسعودية

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تركي آل الشيخ
 
الخميس، 29-10-2020 06:44 م محمد فضل

بعد أن أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن عودةه للرياض من رحلته العلاجية السبت المقبل، عاد وفاجأ الجميع بتأجيل العودة بسبب حالته الصحية.
وأعلن آل الشيخ، مساء اليوم الخميس، عن تأجيل عودةه إلى الرياض من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مفاجئ.
وقال “آل الشيخ” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “للأسف سأضطر لتأجيل عودةي للرياض الحبيبة بسبب ظرف صحي طارئ.. نلتقيكم على خير”.

وكان “آل الشيخ” كتب تغريدة مقتضبة أمس الأربعاء حول عودةه إلى المملكة من رحلته العلاجية: “السبت off للرياض بإذن الله”، وأرفقها بشعار الطائرة.

 

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