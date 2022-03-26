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تدهور حالة الفنان عهدي صادق ودخوله العناية المركزة بسبب هذا الأمر

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عهدي صادق
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السبت، 26-03-2022 12:29 م

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنان عهدي صادق، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعات حول وفاته، تزامنًا مع مروره بأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة.
وتعرض الفنان عهدي صادق لأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.
وأجرى عملية جراحية في الحوض الأسبوع الماضي، بعد إصابته بكسر فيه، مشيرًا إلى أنه تواصل معه بعد إجراء الجراحة، وأن حالته مستقرة.
وقال أشرف زكي  نقيب الفنانين:" أن صحةه مستقرة الآن ولم يتحدد بعد موعد خروجه".
وكشفت سامية جاهين -ابنة الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين- كذب شائعات وفاة عهدي صادق، وأنه يمر بمرحلة صحية حرجة خلال الفترة الحالية.
وكتبت سامية جاهين، عبر حسابها على فيسبوك: «شكرا لكل الناس اللي بتتصل وبتبعت عشان تطمئن على عمو عهدي صادق وباعتذر إني مش عارفة أرد على كل الرسايل والمكالمات. عمو عهدي فعلا حالته مش مستقرة ودخل العناية المركزة امبارح والزيارات ممنوعة بأمر الأطباء. هو بيتلقى أفضل رعاية طبية تحت إشراف وإهتمام و رعاية صديقه الأستاذ الدكتور رفيق رشاد وفريقه الطبي الأكثر من رائع. أرجوكم تدعوله ربنا يخفف عنه ويلطف بيه وبينا».
 

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