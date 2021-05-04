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تدهور حالة إيمان الحصري.. تعرف على السبب

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إيمان الحصري
 
الثلاثاء، 04-05-2021 11:16 ص

تدهورت الحالة الصحية لـ الإعلامية إيمان الحصري، بعد إجراء عملية جراحية منذ أسبوعين، أدت إلى حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنها ضرورة المكوث في المستشفى.
وكتبت صفحة الإعلامية إيمان الحصري، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل الي الإعلامية القديرة إيمان الحصري‏”.‎
وأجرت إيمان الحصري عملية جراحية منذ اسبوعين الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى في محاولة طبية مضنية لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولي كان آخرها عملية بالأمس على أمل استقرار الحالة او إجراء عملية أخرى.
 

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