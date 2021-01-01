تدهور الحالة الصحية لمخرج شهير ونقله للعناية المركزة

الجمعة، 01-01-2021
10:48 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المخرج مرقس عادل عن تدهور حالته الصحة علي إثر إصابته بفيروس "
كورونا
" المستجد والتي نقل علي أثرها إلي مستشفيات العزل و تم إيداعه غرفة
العناية المركز ة .
و كتب علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك
" : " اليوم الخميس ليلة رأس السنة 31 ديسمبر ٢٠٢٠، المكان
غرفة الرعاية المركزة في أحد مستشفيات العزل، بعد حوالي صراع
١٠ أيام مع المرض، في البيت بكل الطرق، متابعا تُري سيُسدل الستار أم، وما هي الكلمة
المكتوبة أو المسموعة القادمة أو ربما لم تكون.. الحياة أرخص مما تظنون، دعواتكم أيها
المحبون".
جدير بالذكر أنه قد شارك في السباق الرمضاني بمسلسل " فرصة ثانية " للفنانة ياسمين صبري
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