الأربعاء 21 أبريل 2021
توقيت مصر 09:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تدهور الحالة الصحية لمؤسس «طيور الجنة» وهذه حقيقة وفاته بكورونا

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

لكل عروس فرحها في العيد.. ريجيم بسيط ينسف الدهون

جريمة «صباح السالم» تهز الكويت..قتلها أمام أهلها بعد رفض الزواج منه

3 قرارات عاجلة من الجيش التشادي بعد مقتل الرئيس

إلهام شاهين تفاجئ إيناس الدغيدي:«جوزي خانني وأنا كمان أخطأت»

الإعلان عن أول أيام عيد الفطر فلكيًا في مصر

الملك سلمان وولي عهده يعزيان «السيسي»

طلاق عروس ثاني أيام زواجها والسبب صادم!

تفاصيل مقتل رئيس تشاد أثناء مشاركته في الحرب على الجبهة

ADS
 

تدهور الحالة الصحية لمؤسس «طيور الجنة» وهذه حقيقة وفاته بكورونا

خالد مقداد
خالد مقداد
 
الأربعاء، 21-04-2021 09:46 ص محمد فضل
تدهورت الحالة الصحية، لمؤسس قناة طيور الجنة الفضائية الشهيرة الأردني خالد مقداد أبو الوليد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، فيما أصدرت عائلته بيان للرد على أنباء وفاةه، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر نجله عصام "عصومي" صورة له مع والده أثناء وجوده على جهاز التنفس الاصطناعي بسبب ظهور مضاعفات الفيروس عليه، إذ ظهر بحالة صحية صعبة على الجهاز.

من جانبها، أصدرت عائلة مقداد في داخل الأردن وخارجها بيانا صحفيا أكدت من خلاله أن الأستاذ خالد مقداد في تحسن مستمر ويتماثل للشفاء، داعية الجميع إلى التوقف عن ترويج الشائعات.

وتعد طيور الجنة القناة العربية الأولى المخصصة للأطفال، إذ أصبحت موجودة في كل بيت أردني وفلسطيني وعربي وباتت علامة لا يمكن للطفل أن يفارقها أينما ذهب وتواحد.
 

إقرأ ايضا

Capture

جريمة «صباح السالم» تهز الكويت..قتلها أمام أهلها بعد رفض الزواج منه

كهربا

كهربا: أنا حزين على هذا اللاعب .. عمره ما هيرجع الأهلي .. مع إني كنت بحبه جدا

.

أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة رغم التصالح بينهما .. و سر غير متوقع وراء ذلك

أخبار متعلقة

3937528

وفاة والدة الفنان أحمد خالد صالح بـ«كورونا»

1-1423393

وفاة رجل فور تلقيه الجرعة الثانية من هذا اللقاح لكورونا

الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا

وفاة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا عن عمر يناهز 100 عام

wanes

«يوميات ونيس وأحفاده».. وفاة المخرج عبدالحميد أبوالمجد

صورة الحادث

تفاصيل مروعة.. نبش قبر ممرضة توفيت بكورونا وإحراق جثتها بحلوان

763dc642-0bb1-4810-8bbd-bf08d8467521

تفاصيل استشهاد قائد قوات الأمن المركزي بالغاز المسال للدموع في مداهمة الفيوم