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تدهور الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ونقله للعناية المركزة

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
 
الخميس، 31-12-2020 09:41 م المصريون
تدهورت الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ الإعلامى وائل الإبراشى، علي "فيس بوك"، خبر نقله إلى العناية المركزة.

وكان وائل الإبراشى أصيب بفيروس كورونا، واعتذر عن تقديم برنامج "التاسعة" الذى يعرض يوميا عبر القناة الأولى والفضائية المصرية.

على الجانب الآخر أعلنت الإعلامية نجوى إبراهيم، التي تقدم حلقة الخميس، من برنامج "التاسعة" مع الإعلامى وائل الإبراشى، عن إصابتها هي الآخرى بفيروس كورونا، وبدأت تتلقى بروتوكول العلاج والحجر المنزلي.
 

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