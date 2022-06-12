الإثنين 13 يونيو 2022
توقيت مصر 01:30 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بيع فندق كورال بـ 67 مليون ريال و«أماكن» تُثمنُ البيعة

بلقيس تفاجئ الجميع بوصلة رقص في فرح شعبي بالقاهرة

التفاصيل الكاملة لطرد نجلاء بدر من أحد فنادق العلمين.. ماذا فعلت؟

اتحاد الكرة يرد على اتهامات الخطيب

تدهور الحالة الصحية لـ هايدي موسى ونقلها للمستشفى (صورة)

سرطان وعقم.. فنانة كويتية شهيرة تصدم الجميع وتحسم الجدل

أول بيان رسمي على فيديو خطف طائرة أردنية

فيديو صادم.. غرق سفينة على متنها 16 ألف رأس ماشية أثناء توجهها للسعودية

قرار مفاجئ من كاف بعد تصريحات الخطيب

الدولار يصعد لأعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي

ADS
 

تدهور الحالة الصحية لـ هايدي موسى ونقلها للمستشفى (صورة)

2020_2_1_0_53_27_714
هايدي موسى
Native
Teads
الأحد، 12-06-2022 01:12 م

نشرت الفنانة هايدى موسى، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها إلى أزمة صحية مفاجئة.
وقالت هايدى موسى: “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم”.
وكانت تعرضت هايدى موسى للاعتداء مؤخرا من قبل بعض الأشخاص وعلقت على انستجرام، قائلة: “كانوا 5 بنات وسلموا من بعيد وقلتلهم كل سنة وأنتوا طيبين ومشيوا، وبعدين دخلت في شارع ضيق وهما ورايا، وبعد خمس دقايق لقيت صاروخ بيتضرب وكسروا إزاز العربية.. أنا لحد دلوقتي مش مستوعبة هما عملوا فيا كده ليه”.
وكانت قد تقدمت الفنانة هايدي موسى تتر مسلسل “وجوه”، من بطولة حنان مطاوع، و أغنية التتر باسم "متفصلة على الجرح" ألحان مصطفى شكري، كلمات أيمن سليم، توزيع أحمد أمين.

 

إقرأ ايضا

Capture

بلقيس تفاجئ الجميع بوصلة رقص في فرح شعبي بالقاهرة

00497f971b2d9b8dd1bc9dc14164a258

التفاصيل الكاملة لطرد نجلاء بدر من أحد فنادق العلمين.. ماذا فعلت؟

Fatma_Al_Safi

سرطان وعقم.. فنانة كويتية شهيرة تصدم الجميع وتحسم الجدل

أخبار متعلقة

download

ذهب لزيارة زوجته في المستشفى فذبح حماته

زخه66

حالته متدهورة تمامًا.. نقل عبدالرحمن أبوزهرة للمستشفى العسكري