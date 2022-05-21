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تدهور الحالة الصحية لـ مصطفى كامل ونقله للعناية المركزة

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السبت، 21-05-2022 11:34 ص
أعلن الملحن الكبير حسن دنيا عن تعرض الشاعر الكبير والمطرب ونقيب الموسيقيين السابق مصطفى كامل لأزمة صحية، تم نقله على إثرها لاحدى المستشفيات الكبيرة.
وأكد دنيا في تصريحات وفق صحيفة «بوابة أخبار اليوم»، أنه لم يعلن حتى الآن التشخيص النهائي لحالته، مشيراً إلى أن مصطفى كامل شعر بالتعب ليلة أمس، وتم نقله للمستشفى، وهو الآن بالعناية المركزة للاطمئنان على حالته الصحية بالكامل.
ونشر «دنيا»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، صورة للشاعر مصطفى كامل وهو داخل احدى الغرف بالمستشفى، حيث ظهر وهو يقع تحت الملاحظة الطبية بغرفة العناية المركزة.
وعلق دنيا: «ادعوا لأخويا الشاعر مصطفى كامل بالشفاء العاجل وربنا يقومه بالسلامه اللهم امين يارب العالمين».
وطرح مؤخرًا مصطفى كامل، أغنية بعنوان"عنوان الحياة"، والتي تحمل اسم "اتعلمت من الليالي" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر أحمد جودة.
 

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