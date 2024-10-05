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«تدمرت نفسيًا وماديًا».. نجم الزمالك يعلن فسخ تعاقده ورحيله عن الفريق

«تدمرت نفسيًا وماديًا».. نجم الزمالك يعلن فسخ تعاقده ورحيله عن الفريق

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السبت، 05-10-2024 06:37 م
اعلن يوسف حسن لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك،  فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء ورحيله عن الفريق.
وكتب يوسف حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «جمهور الزمالك العظيم.. حلم من أحلامي تحقق في دخولي لنادي الزمالك ولكن التوفيق لم يحالفني».
‎وأضاف: «تم فسخ تعاقدي مع نادي الزمالك اليوم ولا أعلم أين سيكتبلي القدر هذا العام حتي الآن في مستقبلي، وأتمني التوفيق لنادي الزمالك واسعاد جماهيره العظيمة.. ‎الكثير والكثير بداخلي ولكن كتابته لن تفيد في شيء».

وتابع: «كان لدي الكثير من عروض نوادي في مصر وخارجها وبمبالغ أكثر اغراء من الزمالك ولكن تم اختياري الزمالك حبا فيه وأملا في كتب تاريخ معه، ولكن عليكم أن تعلموا أنه تم ظلمي ظلم لا يستحمله بشر لحسابات شخصيه. وعليكم مراجعة تصريحات المدرب الكبير فيريرا عندما ذكر اسمي أني ساكون أفضل لاعب في مصر وتم اختياري بالاسم».
وأتم لاعب الزمالك: «لن أسامح في ماحدث لي من تدمير نفسي ومادي وسيأتي التوقيت المناسب لمعرفتكم جميع التفاصيل حتي تدركوا وتعلموا كيف تحموا قلعتكم المجيدة من أصحاب المصالح الشخصيهة.. أراكم على خير وأتمني من الله التوفيق فيما هو قادم لي ولكم».

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