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تدليس.. أول قرار من "إم بي سي" في واقعة مهيب عبدالهادي و "الجلاصي"

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تدليس.. أول قرار من "إم بي سي" في واقعة مهيب عبدالهادي و "الجلاصي"

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مهيب عبدالهادي
الأحد، 18-06-2023 09:28 ص

 

قالت مصادر إن إدارة قناة "إم بي سي" مصر، قامت بحذف مقطع الفيديو الذي تحدث فيه إلياس الجلاصي لاعب المصري البورسعيدي مع مهيب عبدالهادي في برنامج اللعيب من على كل منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكان مهيب عبدالهادي مقدم البرنامج، تواصل مع إلياس الجلاصي وقال إنه يتحدث خلال الفاصل، بينما كان على الهواء مباشرة.

 

وقال اللاعب خلال المداخلة الهاتفية إن مدحت عبدالهادي مدرب الزمالك تحدث معه بشأن انتقاله للقلعة البيضاء.

 

وشهدت الحلقة العديد من ردود الأفعال حيث اعتبر البعض أن ما قام به مهيب عبدالهادي تدليسًا يوقعه تحت طائلة القانون.

 

وأصدر النادي المصري بيانا قال فيه: “يعرب مجلس إدارة النادي عن استيائه الشديد من الأداء الإعلامي غير المهني والمخالف لكافة مواثيق الشرف الإعلامية والذي حدث خلال الحلقة الأخيرة من برنامج اللعيب والمُقَدمة على شاشة قناة (MBC MASR) في الساعات الأولى من صباح السبت، وذلك بعد قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي بالتدليس على لاعب المصري، المحترف التونسي إلياس الجلاصي بإيهامه أن المداخلة الهاتفية التي أجريت معه غير مذاعة على الهواء مباشرة وأنها اتصال شخصي، وهي المداخلة التي تم خلالها استدراج اللاعب للإدلاء بتصريحات أثارت جماهير النادي المصري بشكل كبير وسببت الكثير من الحرج للاعب والجهاز الفني والإداري لفريق المصري”.

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