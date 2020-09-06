تدفع 40 ألف جنيه إسترليني لقاتل ابنتها بعد محاولتها منع إطلاق سراحه

الأحد، 06-09-2020
06:07 م
فتحي مجدي
ألزمت سيدة
بريطانية بدفع 40 ألف جنيه استرليني لقاتل ابنتها
، بعد أن اتخذت إجراءً قانونيًا لمحاولة منعه من إطلاق سراحه من السجن.
قالت ماري ماكورت، إن إيان سيمز البالغ من العمر 64 عامًا لم يكن يجب أن يتم النظر في الإفراج المشروط عنه حتى يخبرها بمكان جثة ابنتها هيلين.
ورفض القضاة الإذن لماري بالطعن في القرار، وقالوا إن عليها دفع تكاليفه القانونية، مما يترك لها أيامًا فقط للطعن في الحكم.
قالت ماري (77 عاما)، إنها تفتقر إلى "الطاقة والقدرة على التحمل أو الأموال" لمواصلة قتالها.
وأضافت لصحيفة ذا صن: "لا أعتقد أنني أستطيع المضي في هذه المعركة القانونية إلى أبعد من ذلك. إنها تقتلني تقريبًا. الاستمرار في العمل سيضع عائلتي وكل شخص آخر في حالة عصارة مرة أخرى".
ودعا النائب العمالي ووزير العدل في حكومة الظل، ديفيد لامي، الحكومة إلى التدخل، وقال إن عائلة هيلين لا يجب أن تدفع أي شيء لسيمز.
وأضاف: "على الحكومة الاعتراف بالظروف المأساوية الاستثنائية هنا وتطبيق بعض المنطق".
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 1988، عندما قام مالك الحانة السابق سيمز بخنق هيلين (22 عامًا) أثناء عودتها إلى المنزل من العمل في بيلينج بميرسيسايد.
تم العثور على دمها وقرطها - المطابق لقرط خاص بها - في صندوق سيارة سيمز واتُهم لاحقًا بالقتل.
في العام الماضي، وافق الوزراء على تبني ما يسمى بـ "قانون هيلين"، ردًا على جرائم سيمز، مما يعني أن القتلة لن يحصلوا على الإفراج المشروط حتى يحددوا مكان جثث ضحاياهم.
ولكن قبل تقديم التشريع في مارس، تم السماح لسيمز بالخروج بترخيص، مما أصاب عائلة هيلين باليأس.
وقال مجلس الإفراج المشروط إنه "مقتنع بأن السجن لم يعد ضروريًا لحماية المواطنين".
لكن ماري أكدت أن سيمز، الذي أدين بالقتل بناءً على أدلة بصمة الحمض النووي في عام 1989، كان يجب أن يظل في السجن.
ووصفت القرار بأنه "مهزلة"، وقالت لصحيفة "ذا ميرور": "أنا مصممة أكثر من أي وقت مضى على رفع هذا الأمر إلى أعلى محكمة في الأرض لتحقيق العدالة للعائلات في هذا الوضع".
وأضافت: "لقد أصدرت تعليماتي إلى فريقي القانوني بالاستعداد لمراجعة قضائية وأتطلع إلى الطعن في هذا القرار المروع".
رفعت القضية إلى المحكمة العليا، لكن القضاة قرروا أن مجلس الإفراج المشروط قد تبنى "نهجًا متوازنًا" لقضية سيمز.