تدريب مصري يوناني خاطف ببحر إيجه شمال المتوسط

الإثنين، 30-11-2020
06:25 م
محمد الفايدي
نفذت وحدات من القوات البحرية المصر
ية واليونان
ية تدريب
اً بحرياً عابراً بنطاق بحر إيجه شمال البحر المتوسط وذلك أثناء رحلة عودة الوحدات البحرية عقب إنتهاء فعاليات التدريب
المصر
ى الروسى المشترك " جسر الصداقة -3 " والذى تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحاديةفى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة.
كما نفذت الوحدات عدداً من الأنشطة شملت تمرين تشكيلات الإبحار ، وتمرين مواصلات ، وعدداً من الأنشطة التدريب
ية لتعزيز إجراءات الأمن البحرى فى البحر المتوسط وتحقيق التوافق فى أداء المهام القتالية للإسطولين المصر
ى واليونان
ى ، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها فى أعالى البحار .
يذكر أن التدريب
يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب اليونان
ى ، والإستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصر
ية واليونان
ية .