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تخلع ملابسها بالكامل أمام الكاميرا.. مفاجآت صادمة عن فيديو فتاة حلوان

b7083cc222
ارشيفية
Native
Teads
الخميس، 01-09-2022 09:19 ص

فكر عامل في حيلة شيطانية للانتقام من اسرة محبوبته بعد ان رفضت اسرتها الزواج من نجلتهم وقيام نجل عم الفتاة باستدراجه وتصويره عاريا لاجباره علي قطع علاقته بالفتاة ، حيث قام العامل بنشر صور محبوبته عارية عبر الفيس بوك للتشهير بها وردا علي ما فعله عمها .

تم ضبط جميع الأطراف ووجه اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة بعرضهم علي النيابة للتحقيق .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور عبر  "فيس بوك" متضمناً قيام فتاة بالتجرد من بعض ملابسها عبر مكالمة فيديو مع أحد الأشخاص ، وكذا صورة لهما بدون ملابس .

أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه (عامل ، مقيم بحلوان بالقاهرة) وكذا تحديد هوية الفتاة (مقيمة بذات العنوان) أمكن ضبط صاحب الحساب .

وقرر امام اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بوجود علاقة بينه وبين الفتاة وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهلها ذلك ، وقيام نجل عم الفتاة (سائق توك توك ) بإستدارجه لمحل سكنه والتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" وتصويره بدون ملابس لإجباره على ترك نجلة عمه وتهديده بنشر الفيديو ، مما أثار حفيظته فقام بنشر الصور والفيديوهات للتشهير بالمذكورة وعائلتها إنتقاماً منه ، وأمكن ضبط (نجل عم الفتاة)

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وباستدعاء الفتاة المذكورة أيدت ما سبق واتهمت المشكو فى حقه بالتشهير بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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