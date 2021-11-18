الخميس 18 نوفمبر 2021
توقيت مصر 23:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الإمارات تضع شروطًا جديدة لسفر السعوديين إليها

شاهد/ أغلى سيارة على وجه الأرض في الرياض.. تعرف على سعرها

اكتشاف «ملكة نمل» تساعد في إعادة إحياء الدماغ التالفة

تخلع زوجها:«صحيت تالت يوم زواج لقيته بيخوني»

وفاة مُدرّس أمام الطلاب أثناء شرح الدرس بأزمة قلبية مفاجئة

رابطة الأندية توضح حقيقة عقوبة "أبوجبل" بعد تعديه على الحكم محمد عادل

طلب مفاجئ من «كيروش» لاتحاد الكرة قبل المباراة الفاصلة

إطلاق نار على مطرب شهير وقتله في الشارع

أحد أقارب أميرة الناصر يفضحها: الطفلة ليست ابنتها

السجن 15 عامًا لزوجة هتكت عرض زوجها بالإسكندرية (تفاصيل صادمة)

ADS
 

تخلع زوجها:«صحيت تالت يوم زواج لقيته بيخوني»

maxresdefault
ا
Native
Teads
الخميس، 18-11-2021 04:21 م

كشفت سيدة ثلاثينية أسباب دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها بمحكمة الأسرة في البساتين، بعدما اتهمها بسرقة المنقولات بسبب طلبها للطلاق، حسب دعواها.
وقالت الزوجة في دعواها أمام القاضي، إنه بعد انتهائها من دراستها الثانوية، تقدم لها شاب عن طريق العائلة، وبعد السؤال عنه وافق والدها، وتمت الخطبة، وبعد الانتهاء من دراستها الجامعية، والانتهاء من تجهيزات منزل الزوجية الذي تقاسما فيه كل شيء، تمت الزيجة بعد 5 سنوات، وكانت سعيدة، ولكن تبدل حالها سريعاً، حسب وصفها.
وأضافت الزوجة، أنها كانت تعتقد أنها تعيش في نعيم دائم مع الرجل الذي ربطتها به علاقة لمدة 5 سنوات، ولكن اكتشفت أنه أخفى وجهه الآخر عنها طوال هذه المدة، وخدعها بكلامه المعسول لتصدق أنها المرأة الوحيدة في حياته، لتستيقظ ثالث أيام الزفاف على خيانته لها، وعندما واجهته، ضربها وحبسها في المنزل، حتى لا تكشف أمره.
وتابعت الزوجة: «كل يوم من سنة ونص بيخوني مع واحدة شكل، وحاولت معاه كتير، وكنت لما أغضب في بيت أهلي ييجي يكذبني، ويرجعوني ليه تاني، وفي مرة سمعته وهو بيخوني وهو في البيت، ولما اعترضت ضربني لحد ما جسمي كله جاب دم، فغضبت وطلبت الطلاق منه، لكنه رفض يطلقني عشان مخدش حقوقي منه، وتفاجئت بمحضر من القسم بيتهمني إني سرقت العفش في غيابه، وجاب ناس من الجيران شهدوا معاه زور».
وأشارت الزوجة إلى أنها طلبت منه الطلاق والتنازل له عن كل شيء، لكنه رفض، متعمدا إيذاءها بسبب فضحها له أمام أسرتيهما، وهددها وطلب منها اللجوء لمحكمة الأسرة.
وأنهت الزوجة دعواها بأنها قررت اللجوء لمحكمة الأسرة، لتخلص نفسها من هذه الزيجة نهائياً، فأقامت دعوى خلع، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.
 

إقرأ ايضا

Capture

شاهد/ أغلى سيارة على وجه الأرض في الرياض.. تعرف على سعرها

images

اكتشاف «ملكة نمل» تساعد في إعادة إحياء الدماغ التالفة

980689841637233510

وفاة مُدرّس أمام الطلاب أثناء شرح الدرس بأزمة قلبية مفاجئة

أخبار متعلقة

download

بعد شهر العسل.. سعودية تطلب خلع زوجها والسبب صادم

5790-11

«وحمة» في الطفل تكشف خيانة زوج لزوجته مع أعز صديقاتها

491

بعد إفاقتها من الغيبوبة.. العروس المذبوحة تكشف مفاجأة عن الفاعل

1630684024718888-1

صادم.. يسلم جسد عروسه في شهر العسل لرجل خمسيني مقابل هاتف محمول

320201317622536338769

بينهم عرب.. فنانون رجال أعلنوا مثليتهم وتزوجوا ذكورًا

FB_IMG_1597854482396-645x405

قصة الحاج حسين الذي أنجب طفلين بعد 7 ساعات زواج فقط!