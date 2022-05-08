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تخلع زوجها السبعيني وتبتزه بصور فاضحة.. تفاصيل صادمة

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الأحد، 08-05-2022 01:47 م

نصبت امرأة كميناً لزوجها السبعيني بعدما عثرت على صور ورسائل حب لفتيات على موبايل زوجها.

وقالت:  "عثرت على موبايل زوجي على رسائل مع بنات بكلمات وحشتني وبحبك وصور من بنات، وعندما واجهته قال لي "مفيش حاجة دا كلام فارغ وبس تسلية"، رغم أنه يصلي الفروض الخمسة في مواعيدهم.

وتابعت أسماء التي تبلغ 50 عاماً: تركت المنزل وأقمت في شقة إيجار، عملت أكونت فيك، ودخلت تحدثت معه، في الأسبوع الأول تحدث معي في كلام خارج، وطلب مني صوراً خليعة وأن يأتي لزيارتي في المنزل.
واستكملت: زوجي صور نفسه صوراً مخلة، وأرسل لي الصور، كي أبعت له صورًا لي بنفس الشكل، وبالفعل بحثت عن صور لفتاة ليل وأرسلتها إليه، وفرح بها جدًّا.

وبمرور الوقت بدأ يلح عليَّ كي نتقابل في شقته، عليَّ أن أحضر معي قميص نوم، قلت له إن هاتفي تم تهكيره، ويجب أن يعمل لي بلوك لأن الشخص الذي هكر الهاتف يهددني بأنه سيفضحني وسيفضحه، فخاف وعمل بلوك.
وأضافت: معي سكرين شوت بالرسائل، وقررت رفع دعوى خلع، وسأهدده بتلك الصور كي  يعطيني كل حقوقي الشرعية.
وأكدت محكمة الأسرة بمدينة نصر، أن دعاوى الخلع تعتبر من أسهل الدعاوى التي يتم نظرها أمام المحاكم، وتعتبر أحكامها من أسرع الأحكام.
 وأشارت المحكمة إلى أن الزوجة تستطيع أن ترفع دعوى الخلع دون أن تستند على أي أسباب سوى أنها لا تريد الاستمرار في الحياة مع شريك حياتها، كما أنه لا يجب على الزوجة أن تثبت الضرر الواقع عليها.



وأضافت المحكمة أن الزوجة تستطيع كسب قضية الخلع من أول جلسة، من خلال الخطوات التالية: أن تتنازل عن مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة.



وأكدت أن الخطوات تشمل أيضا أن ترد الزوجة لزوجها جنيهًا واحدًا هو مقدم الصداق، وأن تقر أمام المحكمة بالتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وأنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله.



وأضافت المحكمة أن دعوى الخلع لا تلزم الزوجة بالتنازل عن قائمة المنقولات، أو عن حضانة الأطفال، فضلًا عن حق الزوجة في التمكن من مسكن الزوجية كحاضنة.
 

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