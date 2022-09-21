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تخصيص حصص للثقافة الجنسية في المدارس .. التعليم توضح

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وزير التربيه والتعليم
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الأربعاء، 21-09-2022 02:28 ص نسمه عبد الوهاب
خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية، بشأن تفعيل الكتاب الدورى رقم 31 بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها فى المدارس والمنشأت التعليمية، للوقاية والحد من انتشار الجرائم ذات الطابع الأخلاقي والجنس.
وأكدت الوزارة، أن المناهج الدراسية متضمنة مفاهيم لتوعية الطلاب بمخاطر الزيادة السكانية، ضمن القضايا الأسرية والاجتماعية التى يجب أن يتم تثقيف الطلاب حولها، مشددة على أنه لا يوجد نية لتخصيص حصص للثقافة الجنسية بالمدارس.
وأوضحت وزارة، أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة حدوث أكثر من واقعة أخلاقية، مشددا على تفعيل العمل بالكتاب الدورى والالتزام بتنفيذ بما ورد به من بنود، والإبلاغ الفورى عن أى واقعة أخلاقية، حتى يتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بهذا الشأن.



 

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