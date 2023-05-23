الثلاثاء 23 مايو 2023
توقيت مصر 22:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"بيعمل معايا حاجات مقززة أثناء العلاقة".. تهاني ترفع قضية خلع ضد زوجها

"تخابر مع دولة أجنبية".. السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحمد بن معتوق آل بدر

دخل الزوج غرفة النوم.. ففجع من هول المنظر (الزوجة والعشيق)

في الأسانسير وشقتها.. ماذا حدث بين حارس عقار الإسكندرية والطالبة؟

تصريحات صادمة من شيرين: أنا الوحيدة التي تستحق لقب "صوت مصر"

تفاصيل مقتل حفيد الفنان علي الكسّار أمام أسرته في الشارع

فيديو مروع.. سيارة تدهس 3 أطفال في السعودية

دولة خليجية توجه دعوة لـ نتنياهو لزيارتها

300 ألف جنيه.. جمال شعبان يكشف تفاصيل لقائه محمد رمضان للتبرع للمرضى

لماذا لم يؤذن النبي ولا مرة طوال حياته؟.. داعية يرد

"تخابر مع دولة أجنبية".. السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحمد بن معتوق آل بدر

emarat-news_2022-11-02_11-41-37_051200
الداخلية السعودية
الثلاثاء، 23-05-2023 12:01 م

 

 

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانًا، بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

 

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

 

أقدم / أحمد بن علي بن معتوق آل بدر - سعودي الجنسية - على التخابر مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل، والعودة للمملكة وتستره على من قام بتهريبه ورفقائه لتلقي التدريبات العسكرية، وحيازة السلاح، وتهريبه لسلاح آخر لتنفيذ مخططه الإرهابي للإخلال بأمن المملكة، وأسفر التحقيق معه عن اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / أحمد بن علي بن معتوق آل بدر بالمنطقة الشرقية.

 

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

 

والله الهادي إلى سواء السبيل.

إقرأ ايضا

15883308653732084

"بيعمل معايا حاجات مقززة أثناء العلاقة".. تهاني ترفع قضية خلع ضد زوجها

FILE-20180107-13527U7RDNQD8Z71

دخل الزوج غرفة النوم.. ففجع من هول المنظر (الزوجة والعشيق)

1001761

في الأسانسير وشقتها.. ماذا حدث بين حارس عقار الإسكندرية والطالبة؟