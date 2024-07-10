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تحولت لمتهمة.. النيابة العامة تستدعي شيرين للتحقيق معها

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ا
الأربعاء، 10-07-2024 01:49 م


أرسلت نيابة القاهرة الجديدة خطابًا إلى نيابة الشيخ زايد، لإخطار الفنانة شيرين عبدالوهاب بقرار استدعاء عاجل للتوجه إلى نيابة القاهرة الجديدة؛ لسماع أقوالها في الاتهامات المتبادلة بينها وبين حسام حبيب.

وتتولى نيابة أول وثان الشيخ زايد بإشراف المستشار إيهاب العوضي، إخطار شيرين عبدالوهاب بالتوجه إلى نيابة القاهرة الجديدة؛ وذلك باعتبار محل إقامتها بفيلا في الشيخ زايد يقع في دائرة القسم.

وشهدت التحقيقات في اتهام المطربة شيرين عبدالوهاب لطليقها حسام حبيب بالتعدي عليها بالضرب في شقة بالقاهرة الجديدة تطورات مثيرة؛ حيث تحولت شيرين من مجني عليها إلى متهمة بعدما اتهمها حسام حبيب بإتلاف الاستوديو الخاص به.

واتهم الفنان حسام حبيب في التحقيقات طليقته شيرين عبد الوهاب بإتلاف الاستوديو الخاص به بعدما هشمته، وقدم فيديو إلى النيابة يثبت قيامها بتحطيم محتويات الاستوديو وأجهزة التسجيل والصوتيات به وهو ما سيكلفه مبالغ ضخمة لإصلاحها أو استبدالها.

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