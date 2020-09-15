تحقيق أمريكي في إصابة متطوع لتجارب كورونا بـ «آثار خطيرة»

تحقيق أمريكي في إصابة متطوع لتجارب كورونا بـ «آثار خطيرة»



يشعر المسؤولون الأمريكيون "بقلق بالغ" بشأن الآثار الجانبية المحتملة للقاح المحتمل لفيروس كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا للأدوية، ويناقشون ما إذا كان سيتم السماح باستئناف التجارب من عدمه.



في الأسبوع الماضي، توقفت التجارب السريرية النهائية للقاح المحتمل مؤقتًا بعد مرض أحد المتطوعين في التجارب في بريطانيا. ووصفت "أسترازينيكا" الأمر بأنه "إجراء روتيني" يتم في حالة إصابة أي مشترك بأي "مرض غير واضح".



وينظر إلى اللقاح على أنه منافس قوي بين عشرات اللقاحات التي يتم تطويرها على مستوى العالم.



وكانت الآمال كبيرة في أن يكون هذا اللقاح هو أول لقاح يطرح في السوق، بعد نجاح اختبار كل من المرحلة الأولى والثانية، لكن توقفت التجارب عليه عندما نقل أحد المتطوعين إلى المستشفى بعد تعرضه لرد فعل خطير تسبب في التهاب النخاع الشوكي.



يوم السبت، أعلنت شركة الأدوية أن تجارب اللقاح ستستمر في المملكة المتحدة، لكن الذراع الأمريكية لم تستأنف بعد، في انتظار قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تحقيقًا مستقلاً بالإضافة إلى المعاهد الوطنية للصحة (NIH).



قال الدكتور أفيندرا ناث، المدير السريري للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية في المعاهد الوطنية للصحة لـ "مؤسسة عائلة كايزر": "إن أعلى مستويات المعاهد الوطنية للصحة قلقة للغاية".



وأضاف: "آمال الجميع في الحصول على لقاح وإذا كان لديك مضاعفات كبيرة، فقد ينحرف الأمر برمته عن مساره".



ومن غير الواضح طبيعة رد الفعل، لكن ناث وأطباء أعصاب آخرين يعتقدون أن المريض قد تم تشخيصه بالتهاب النخاع المستعرض، وهو التهاب في جزء من النخاع الشوكي، والذي يمكن أن يحدث بسبب العدوى مثل الأنفلونزا واضطرابات الجهاز المناعي.



ويتم تشخيص حوالي 1400 حالة في الولايات المتحدة كل عام، وفقًا للمنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة.



قال الدكتور ويليام شافنر، أستاذ الطب الوقائي والأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل لموقع "ديلي ميل": "هذا حدث ضار خطير. لقد أدى ذلك إلى دخول المستشفى، ولكن السبب في إيقاف التجربة ... هو أن السبب الحقيقي لالتهاب النخاع المستعرض غير مفهوم تمامًا".



وأضاف: "يعتقد أنه ناتج عن استجابة مناعية. نعم ، من الممكن نظريًا أن يتسبب اللقاح في إحداث هذه الاستجابة المناعية الشاذة ويسبب التهاب النخاع المستعرض. هذا هو بالضبط نوع الاستجابة الذي من شأنه أن يوقف التجارب مؤقتًا ثم يقود مجلس مراقبة سلامة البيانات إلى إجراء تحقيق".



وتقول "إسترازينكا" إن المتطوع تعافى ولم يعد في المستشفى، لكنه رفض تأكيد ما إذا كان مصابًا بالتهاب النخاع المستعرض.



وصرح ناث أن المسؤولين بحاجة إلى أن يكونوا أكثر استعدادًا للمضاعفات المحتملة للقاح الذي سيتم إعطاؤه في النهاية لملايين الأشخاص. وأضاف: "نود أن نرى كيف يمكننا المساعدة، لكن نقص المعلومات يجعل من الصعب القيام بذلك".



سمحت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية - المسؤولة في المملكة المتحدة عن ضمان سلامة الأدوية والأجهزة الطبية - باستئناف التجارب في بريطانيا العظمى.



لكن إدارة الغذاء والدواء والمعاهد الوطنية للصحة يسعيان أولاً إلى تحديد سبب رد الفعل، مثل ما إذا كان اللقاح أو حالة طبية أساسية أو عامل آخر غير معروف.



ويرغب المسؤولون في اختبار عينات الأنسجة أو الدم من المريض البريطاني ومقارنتها بعينات من متطوعين آخرين.



وسيكون هذا لمعرفة ما إذا كانت قد أنتجت أي أجسام مضادة من التحصين التي تهاجم أيضًا الدماغ أو أنسجة النخاع الشوكي. وإذا تأكد العلماء من أن اللقاح تسبب في إصابة المتطوع بالتهاب النخاع المستعرض، فقد تتوقف الذراع مؤقتًا بشكل دائم.



يقول شافنر إنه من غير الواضح ما إذا كان اللقاح التجريبي أو الدواء الوهمي قد تسبب في هذا التأثير الجانبي، ولكن كلما طالت مدة التحقيق، زاد الشك.



وأضتاف: "كنت سأفكر إذا تلقى هذا المريض الدواء الوهمي، فسيكون هذا تقييمًا موجزًا حقًا: "حسنًا، هذا علاج وهمي. لا يمكن أن يكون له أي علاقة باللقاح. افتح التجربة مرة أخرى".



واستدرك: "ولكن كلما طال هذا الأمر، كلما طالت مدة الشك في أن المريض قد تلقى اللقاح يصبح أكثر وضوحًا لأن هذا هو بالضبط نوع الاستجابة المناعية الشاذة التي قد تكون مصدر قلق لأي لقاح وهذا على وجه الخصوص".



وإذا تم السماح باستمرار التجربة، فقد تطلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من إسترازينكا تضمين المزيد من معلومات السلامة للمشاركين قبل إعطائهم جرعة من التطعيم.



قال ناث: "تدخل العديد من العوامل في هذه القرارات. أنا متأكد من أن كل شيء على الطاولة. آخر شيء تريد القيام به هو إيذاء الأشخاص الأصحاء".