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تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة في جريمة قتل طبيب على يد زميله وعشيقته

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المتهمين والضحية
الإثنين، 19-06-2023 10:15 ص

 

كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة بواقعة قتل طبيب على يد صديقه ودفنه بحفرة داخل عيادته بالساحل .

 

كشف المتهمين

 

وأوضحت النيابة العامة ، أن تحريات الشرطة توصلت إلى تحديد هوية مرتكبي الجريمة، وهم طبيب صديق المجني عليه ، وعامل لديه ومحامية تربطها به علاقة عاطفية، فأمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وألقي القبض عليهم نفاذًا لذلك.

 

واعترف المتهم صديق المجني عليه أنه اتفق والمتهمان الآخران على سرقة المجني عليه بعد أن تستدرجه المحامية إلى وحدة سكنية يستأجرها العامل بحجة توقيع كشف طبي منزلي فيها، حيث يخدره هو والعامل ويقومان بسرقته.

 

تخدير الطبيب لسرقته

 

وتابع في اعترافاته ، وبالفعل تم تنفيذ المخطط وطلبت المحامية من المجني عليه الكشف الطبي ، وحدد العامل بالعيادة عنوان الوحدة السكنية المستدرج إليها، فقصدها المجني عليه في اليوم التالي، وفور وصوله إليها برفقة العامل، قيده الطبيب والعامل وحقناه بالمخدر فأغشي عليه، وسرقا حافظة نقوده وبطاقات الائتمان التي بحوزته، وأغلقا هاتفه وأتلفاه خشية تتبعه.

 

ترك الطبيب داخل الحفرة بدون طعام حتى وفاته

 

وأضاف المتهم بقتل طبيب الساحل أنه عندما بدأ في استعادة وعيه تم حقنة مرة أخرى بالمخدر ، ونقله إلى عيادته بالساحل ، ووضعه داخل حفرة تم تجهيزها من قبل ، وقاما بتركه داخلها لمدة يومين دون طعام أو شراب حتى توفي داخل الحفرة فدفناه بداخلها ، وفرا هاربين .

 

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار المقترن بسرقته بالإكراه، وجارٍ اتخاذ إجراءات أخرى في سبيل إقامة الدليل قبلهم، واستكمال التحقيقات.

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