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"تحسس مواطن عفتها".. حبس المتحرش بسيدة الخصوص داخل سوبر ماركت

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تحرش
الإثنين، 18-09-2023 10:52 ص


قررت النيابة العامة إحالة المتهم بالتحرش بسيدة داخل سوبر ماركت بمنطقة الخصوص لمحكمة الجنايات.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالتحرش بسيدة جسديًا داخل سوبر ماركت بمنطقة الخصوص بالقليوبية وأقر بارتكاب الواقعة بعد تصويره بكاميرات المراقبة المتواجدة بالمحل.
وأضفت التحقيقات أن المتهم كان مدانًا بالتحرش بسيدتين من قبل، فأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التى شهدت الواقعة.
ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص بالقليوبيه من سيدة تتهم أحد الأشخاص بالتحرش بها داخل أحد محال التجارية بمنطقة الخصوص وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.

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