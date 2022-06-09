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تحريات الأمن تثبت تحرش أحمد حسن بـ سما محمد والمحكمة تؤيد الحكم

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أحمد حسن وسما محمد
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الخميس، 09-06-2022 09:19 ص

أيَّد القضاء تغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وأصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، قرارها وذلك بعد قرار سابق أصدرته المحكمة الاقتصادية بتغريم حسن المبلغ نفسه.
وأثبتت التحريات تورط اليوتيوبر الشهير بالتحرش خلال محادثة على «واتساب»، بعد ساعات من إعلانه عن حاجته إلى فتاة لتقديم دور البطولة لفيلم قصير.
وكشفت التحريات أن المشكو في حقه هو مستخدم شريحة الهاتف التي ارتكبت بها واقعة التحرش.
وتبين وجود محادثات بين المجني عليها سما محمد وبين صاحب الرقم المحمول الذي يستخدمه أحمد حسن.

وأكدت سما أن أحمد حسن تحرش بها لفظياً، مشيرةً إلى أن هناك فتيات أخريات وقعن ضحية المتهم، وهن على استعداد للإدلاء بأقوالهن في الوقائع اللاتي تعرضن لها.
 

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