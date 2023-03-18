تحرك عاجل من «الهجرة» بشأن تطبيق «سيارات المصريين بالخارج»

السبت، 18-03-2023
03:13 ص
نسمه عبد الوهاب
أوضحت وزيرة الهجرة، في بيان، مدّ فترة التسجيل حتى 14 مايو 2023 وإتاحة الفرصة للاستفادة من المبادرة، بجانب تخفيض الضريبة الجمركية بقيمة 70%، موضحة أن المشاركين في المبادرة سيتعين عليهم دفع 30% فقط من الضريبة الجمركية، يتم ردها بعد خمس سنوات، بالجنيه المصري.
وأضافت السفيرة سها جندي
، أنه تم مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، لإتاحة الفرصة للمشترين بالتقسيط خارج البلاد، بجلب سياراتهم، بعد انتهاء أقساط السيارة.
وتابعت السفيرة سها جندي
، أنه في حالة المالك الثاني، فيمكنه جلب السيارات، إذا لم يمر عليها 3 سنوات، من تاريخ التصنيع، ولمتابعة كل التفاصيل والتعديلات الجديدة والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج، يمكن تحميل تطبيق «سيارات المصريين بالخارج
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