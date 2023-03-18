السبت 18 مارس 2023
توقيت مصر 05:13 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحرك عاجل من «الهجرة» بشأن تطبيق «سيارات المصريين بالخارج»

20 ألف جنيه هدية من الحكومة للأمهات.. تفاصيل

مكان سياحي لا يقبل أحد على زيارته.. «ينهي حياة أي كائن حي»

العراق يبلغ ليبيا رغبته في إعادة فتح سفارته...0تفاصيل

إطلاق الصاروخ العابر للقارات رسالة تحذير للأعداء

شاهد وزير الشؤون الإسلامية لمعتمر .... ضباط الجيش في مصر يرفعون الرأس

"ليلة دامية".. أحمد رجع مبكرًا فوجد جاره مع زوجته

حكم بحبس شاب 3 شهور بتهمة نزع الواقي الذكري دون موافقة شريكته

قرار جمهوري بعزل قاض كبير من منصبه

فتاة تنصب على رونالدو في 300 ألف دولار

ADS
 

تحرك عاجل من «الهجرة» بشأن تطبيق «سيارات المصريين بالخارج»

download (9)
وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
Native
Teads
السبت، 18-03-2023 03:13 ص نسمه عبد الوهاب
أوضحت وزيرة الهجرة، في بيان، مدّ فترة التسجيل حتى 14 مايو 2023 وإتاحة الفرصة للاستفادة من المبادرة، بجانب تخفيض الضريبة الجمركية بقيمة 70%؜، موضحة أن المشاركين في المبادرة سيتعين عليهم دفع 30% فقط من الضريبة الجمركية، يتم ردها بعد خمس سنوات، بالجنيه المصري.

وأضافت السفيرة سها جندي، أنه تم مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، لإتاحة الفرصة للمشترين بالتقسيط خارج البلاد، بجلب سياراتهم، بعد انتهاء أقساط السيارة.
وتابعت السفيرة سها جندي، أنه في حالة المالك الثاني، فيمكنه جلب السيارات، إذا لم يمر عليها 3 سنوات، من تاريخ التصنيع، ولمتابعة كل التفاصيل والتعديلات الجديدة والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج، يمكن تحميل تطبيق «سيارات المصريين بالخارج».

 

إقرأ ايضا

1982460161678807082

20 ألف جنيه هدية من الحكومة للأمهات.. تفاصيل

20751493351677944403

مكان سياحي لا يقبل أحد على زيارته.. «ينهي حياة أي كائن حي»

download (7)

العراق يبلغ ليبيا رغبته في إعادة فتح سفارته...تفاصيل