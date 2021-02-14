تحرك عاجل لحل أزمة السعوديات المتزوجات من كويتيين

الأحد، 14-02-2021
12:34 م
محمد فضل
في
تحرك جديد وعاجل لحل أزمة
السعوديات
المتزوجات من كويتيين
العالقات في المملكة، كشف
عضو مجلس الأمة الكويتي مساعد العارضي، أنه تواصل مع وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر
بخصوص هذه الأزمة
.
وقال
العارضي، عبر حسابه بتويتر “تواصلت مع وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر بخصوص موضوع
أخواتنا السعوديات
زوجات الكويتيين
المتواجدين في السعودية للبحث عن حل لمغادرتهم المملكة
ولم شملهم مع أسرهم في الكويت”.
وأضاف
“وعدني بأنه سيجتمع يوم الثلاثاء القادم مع الجانب السعودي لحل هذه المشكلة”.