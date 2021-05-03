تحرك سعودي رسمي بشأن إهانة سيدة بشكل مزري

الإثنين، 03-05-2021
09:53 م
الطيب حسين
تحرك نائب أمير المنطقة الشرقية
، أحمد بن فهد بن سلمان، اليوم الإثنين، بشأن إهانة سيدة تعمل بائعة خضار بشكل مزري.
ووجه أمير المنطقة الشرقية
بتوفير مقر ثابت ونظامي للسيدة "أم زياد" بائعة الخضار التي تعرضت لتنمر بسبب مقطع فيديو نشره لها أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عُرفت على موقع تويتر باسم "أم زياد الدمام".
ونشرت إمارة المنطقة الشرقية
عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر تغريدة جاء فيها: "يوجه بإيجاد مقر ثابت ونظامي للسيدة أم زياد الدمام التي تعرضت للتنمر والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وشمل التوجيه الكريم لأمانة المنطقة الشرقية
تجهيز مقر لها بشكل عاجل في أحد اسواق الخضار بالدمام".
وكانت قد أثار مقطع الفيديو الذي شهد تنمر أحد الاشخاص على السيدة غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان يسألها عن جنسيتها ويتهمها بتعذيب نفسها (عبر الجلوس في الشمس الحارقة بنهار رمضاني) مقابل استعطاف الناس كي يشتروا منها ورفض مكرمات الحكومة والمساعدات التي تقدمها للمواطنين السعوديين عبر الضمان الاجتماعي.
وروت السيدة المذكورة القصة وما حدث معها في حوار مع قناة "العربية" السعودية، وتحدثت عن تفاصيل واقعة الفيديو المثيل للجدل.