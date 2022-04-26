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تحرك برلماني لوقف عرض مسلسل كويتي يُسئ لمصر

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الثلاثاء، 26-04-2022 01:06 م
تقدم عضو مجلس النواب محمد سعد الصمودي، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري الخارجية والثقافة، للتحرك لوقف عرض أحد الأعمال التلفزيونية التي تبث في الكويت.
وقال الصمودي في طلبه: "أصيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بالاستياء البالغ نتيجة عرض مقاطع من مسلسل في شارع الهرم، الذي بدأ عرضه مطلع شهر رمضان الجاري يتطرق لقضايا حساسة ومثيرة تسيء لسمعة بلدهم".
واضاف أن هناك مطالبات واسعة في الكويت، ومناشدات من أعضاء مجلس الأمة الكويتي بضرورة وقف عرض المسلسل، معتبرين بأن العمل يسيء لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي وأخلاقياته.
وتابع الصمودي أن المسلسل من إنتاج شركة كويتية، يشارك فيه ممثلون خليجيون وتمت إجازة العمل من جانب وزارة الإعلام الكويتية، وتم تصوير مشاهده في الكويت، ويعرض ويذاع على المنصات التابعة للكويت، تظهر فيه إحدى الفنانات، وتلعب فيه دور راقصة من مصر، وتظهر في مشاهد غير أخلاقية وهو أمر يسيء لنا وللمرأة المصرية بصفة عامة.
وطالب النائب في طلبه بتحرك السلطات المعنية للتدخل إلى جانب السلطات الكويتية للمطالبة بوقف عرض مسلسل "في شارع الهرم"، لأنه يتضمن إساءة لمصر، وقال: "في ظل العلاقة الطيبة والأخوية التي تجمع الشعبين، فيجب الحديث عن المجتمعات الأخرى سواء كانت مصرية أو غيرها بقدر كبير من الاحترام والتقدير ولا ينبغي الإساءة لها من خلال عمل درامي".
 

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