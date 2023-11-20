"تحرش وقلة أدب".. مرتضى منصور يصدم الجميع بشأن ما يحدث داخل الزمالك

الإثنين، 20-11-2023
10:24 ص
قال رئيس نادي الزمالك
السابق مرتضى منصور
، إن ما يحدث في الزمالك
مثلما يحدث في غزة بالضبط "تحرش
ومخدرات وبلطجة وقلة أدب".
وتحدث مرتضى في مقطع فيديو مصور له عن جهة ما قائلا: طلعوا عيال نصابة ولم يجهزوا أي ملفات لا ضرائب ولا تأمينات.
وتابع: ممدوح عباس عاد مجددا لنادي الزمالك
وسيعيش النادي أيام سوداء وربنا يستر على النادي.
وأشار إلى أن الألتراس يمارس البلطجة داخل النادي وضرب عدد من أعضاء الزمالك
، متهما رئيس نادي الزمالك
الحالي حسين لبيب باستقدام بلطجية لتزوير الانتخابات.