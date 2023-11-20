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"تحرش وقلة أدب".. مرتضى منصور يصدم الجميع بشأن ما يحدث داخل الزمالك

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مرتضى منصور
الإثنين، 20-11-2023 10:24 ص


قال رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، إن ما يحدث في الزمالك مثلما يحدث في غزة بالضبط "تحرش ومخدرات وبلطجة وقلة أدب".

وتحدث مرتضى في مقطع فيديو مصور له عن جهة ما قائلا: طلعوا عيال نصابة ولم يجهزوا أي ملفات لا ضرائب ولا تأمينات.

وتابع: ممدوح عباس عاد مجددا لنادي الزمالك وسيعيش النادي أيام سوداء وربنا يستر على النادي.

وأشار إلى أن الألتراس يمارس البلطجة داخل النادي وضرب عدد من أعضاء الزمالك، متهما رئيس نادي الزمالك الحالي حسين لبيب باستقدام بلطجية لتزوير الانتخابات.


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