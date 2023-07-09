تحرش عنيف.. إيمان العاصي: جاري عمل معايا شئ مؤرف





حلت الفنانة إيمان العاصي، ضيفة على قناة LBC اللبنانية الفضائية، وتحدثت خلال اللقاء عن حياتها الفنية والخاصة، بكل صراحة.

رفضت الزواج مرتين

وقالت إيمان العاصي في لقاءها، أنها ليست جاهزة للزواج مرة أخرى، لكنها تريد صديق يؤنسها الوحدة، وصرحت: “عايزة صديق.. يعني مش الجوز على قد ما عايزة بتقولوها انت على لبناني رفيق”.

وحول وقوعها في الحب، قالت إيمان العاصي، إنها أحبت مرتين بعد طلاقها، مشيرة إلى أنها رفضت الزواج من الشخص الأول بسبب ابنتها رغم أنه كان به مواصفات تحبها لكنها رأت أنهما غير مناسبين، أما الثاني فرفضته لأنه كذاب.

تعرضها للتحرش

وكشفت إيمان العاصي، خلال اللقاء عن تعرضها للتحرش من أحد جيرانها وهي طفلة صغيرة، وقالت إنها لا تنسى الواقعة ولا اسم الشخص رغم مرور سنوات على الواقعة.

وقالت إيمان العاصي، إن هذا الشخص كان عامل ويجري صيانة داخل منزلهم وهي طفلة وخرجت أمها وتركتها معه لشراء بعض الأشياء، لأنهم كانوا لا يعتبرونه غريبا وهي كانت تقول له «عمو».

وتابعت إيمان العاصي: فجأة انقطع التيار الكهربائي، وجلس هذا الشخص على كرسي في المنزل وجذبها نحوه وحاول تقبيلها وافتراسها جسديا، وتكتمت عن ذكر باقي التفاصيل ووصفتها بـ “عمل شئ مقرف”.

وأشارت إيمان العاصي، إلى أنها كانت تشعر بالخوف الشديد وكانت ترغب أن تأتي أمها بسرعة، وفجأة أتت فدخلت حجرتها مسرعة ورفضت إخبار أي شخص بما جرى لها.