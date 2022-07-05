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تحرش بشقيقته فغرز المطواة في قلبه

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تحرش
Native
Teads
الثلاثاء، 05-07-2022 01:20 م
أقدم سائق على قتل شاب بعدما تحرش بشقيقةه، حيث عاجله بطعنة في القلب فأراده صريعًا في الحال.

وحسب تحقيقات النيابة فقد أسندت في تحقيقاتها للمتهم" ماهر. س" في القضية رقم 22527 /291 لسنة 2021 جنايات المطرية والمقيدة برقم 5064 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، تهمة قتل المجني عليه "محمد. م"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأنه وعلى إثر خلافات بينهما ضمر في نفسه قتل المجني عليه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة"، وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده به.
وأوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهم قابل المجني عليه في الشارع يوم الواقعة، وبادرة بطعنه نافذة في الصدر بسلاح أبيض" مطواة" أعده لارتكاب الجريمة، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وتركه غارقًا ولاذ بالفرار.
وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بعد ساعات من ارتكابه للجريمة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه وإحالته للمحكمة الجنايات العاجلة.
من جانبها أجلت الدائرة 9 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة المتهم ، لـ 13 أغسطس الجاري لمرافعة دفاع المتهم وحضور شاهد الإثبات في القضية.
 

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