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تحذير من الأرصاد.. ماذا ستفعل العاصفة دانيال بمصر اليوم وغدًا؟

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سيول
الثلاثاء، 12-09-2023 08:36 ص

 

 

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا بالأقمار الصناعية، ترصد استمرار الانخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى نتيجة تأثر البلاد ببقايا العاصفة  دانيال.

 

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة تتكاثر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وشهد طقس البلاد الاثنين، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على غرب البلاد وتمتد حتى الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد، بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد القادم من ليبيا والمتحول عن العاصفة دانيال.

 

العاصفة  دانيال

 

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال تعد أولى منخفضات فصل الخريف ٢٠٢٣، حيث يتسبب في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من اليوم الإثنين على غرب البلاد وتستمر حتى الأربعاء لتصل إلى مناطق من شمال البلاد.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن اليوم الاثنين، تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( السلوم ومطروح وسيوة).

 

وتمتد الأمطار خفيفة في المساء إلـى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً.

 

وعن الطقس اليوم الثلاثاء، يستمر سقوط الأمطار المتوسطة و الرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري)، وتصل الأمطار تدريجيا للداخل لتؤثر على مناطق من (جنوب الوجه البحري ومدن القناة ) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، وتمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

 

أما عن الطقس يوم الأربعاء يقل سقوط الأمطار نتيجة العاصفة دانيال لتكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من (السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة)، ️تمتد خفيفة الي مناطق من (جنوب الوجه البحري وخليج السويس ووسط سيناء).

 

وتنشط اليوم، الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

 

وتسجل درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبري ٣٧ درجة مئوية، بينما درجة الحرارة العظمى من يوم الثلاثاء لنهاية هذا  الأسبوع تكون ما بين ٣٤  و٣٣ درجة مئوية.

 

 

 

 

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