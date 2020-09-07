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تحذير مرعب من "الصحة العالمية" بشأن الموجة الثانية

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الصحة العالمية- كورونا
 
الإثنين، 07-09-2020 07:37 م محمد فضل - متابعات
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، دول العالم إلى الاستعداد للجائحة المقبلة، مشددا على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي على جاهزية أكبر.
وقال غيبريسوس، في إفادة صحفية بجنيف، اليوم الاثنين: “هذه الجائحة لن تكون الأخيرة. يعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والجوائح هي بالفعل حقيقة من حقائق الحياة”. وفقا لموقع “روسيا اليوم”.
وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “عند بداية الجائحة المقبلة يجب على العالم أن يكون على استعداد أكبر مما كان عليه هذه المرة”.
وجدد غيبريسوس دعوته الموجهة لحكومات دول العالم إلى الاستثمار بقدر أكبر في قطاع الصحة العامة.

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