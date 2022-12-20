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تحذير عاجل من هيئة الدواء: لا تشربوا الشاي أو القهوة مع هذه الأدوية

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الشاي
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Teads
الثلاثاء، 20-12-2022 08:25 ص

نشرت هيئة الدواء المصرية، دليلًا إرشادياً حول أشهر التداخلات الدوائية مع الأطعمة، كتوثيق مرجعي لأهم النصائح التى يحتاجها المريض لتفادي الآثار الجانبية الناجمة عن تداخل الأدوية مع بعض الأطعمة.

وقالت الهيئة: "الدليل الإرشادي تقدر ترجع له في أي وقت عشان تعرف أشهر التداخلات الدوائية مع الأطعمة، والهدف من الدليل دا هو وجود توثيق مرجعي لأهم النصائح اللي بتحتاجها عشان تقدر تستفيد من الأدوية استفادة كاملة، وعشان كمان متعرضش نفسك آثار جانبية نتيجة للتداخل مع بعض الأطعمة، وتكون مثقف وواعي بالطرق والخطوات اللي لازم تعملها عشان تحمي نفسك وتحافظ على صحتك".

ودللت هيئة الدواء على ذلك بالقول إن:

* شرب الشاي أو القهوة مع دواء يحتوي على الحديد لعلاج فقر الدم يؤدي إلى تقليل امتصاص عنصر الحديد من الجهاز الهضمي إلى الدم وبذلك يقل تأثير الدواء.. لذلك ينصح بتناول الشاي أو القهوة بعد تناول الدواء على الاقل بساعتين أو ثلاث ساعات.

* شرب عصير البرتقال يزيد من امتصاص الحديد.

* تناول الخضراوات الورقية مثل السبانخ أو البروكولي، أو البقدونس تقلل من فعالية الوارفارين لأن هذه الأوراق غنية بفيتامين K.

* تناول الأسبرين أو الوارفارين مع الثوم أو الزنجبيل بشكل مفرط يؤدي لزيادة فرصة حدوث نزيف لأنهما يؤديان إلى زيادة سيولة الدم.
 

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