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تحذير عاجل من سمك الـ" ماكريل": به مادة سامة تدمر الخلايا
سمك ماكريل
الخميس، 07-09-2023
01:48 م
وجهت نقابة البيطريين في مصر تحذيرا عاجلا للمواطنين من نوع أسماك به مادة سامة تؤدي إلى العديد من الأمراض، وهو السمك الياباني الذي يسمى بـ"ماكريل" في مصر.وفقا لصحيفة الشروق.
وقالت الدكتورة شيرين علي ذكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، إن وجود أي علامات غريبة بالأسماك أو اللحوم يعني أنها غير صالحة للاستهلاك.
وأوضحت أن التفسير الوحيد لظهور الضي الأزرق على سمك الماكريل هو وجود مادة كبريتات النحاس التي تستخدم بشكل محرم ومجرم في عمليات صيده.
وبينت أن مادة كبريتات النحاس لونها أبيض وبمجرد اختلاطها مع الماء تتحول إلى اللون الأزرق اللامع، مؤكدة أنها شديدة السمية وتؤدي لتلف في الخلايا.
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تحذير عاجل
سمك ماكريل
تلف الخلايا
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